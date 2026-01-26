الإثنين 26 يناير 2026
فيتو تنفرد بـ قائمة الأهلي في مواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
استقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  على قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

حراس المرمى: الشناوي، شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر، بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، أحمد عيد، كوكا، محمد شكري.

خط الوسط: اليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، تريزيجية

خط الهجوم:مروان عثمان، جراديشار

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج إفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

