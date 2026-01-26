أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام (صور)

18 حجم الخط

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية اجتماعًا اليوم مع 43 حكمًا من حكام دوري القسم الاول "دوري نايل"، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لشرح أهمية المرحلة المقبلة من المسابقة، وتأكيد ضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الرئيسية، وتطبيق بنود قانون اللعبة باحترافية وشفافية وحسم.

وراجع أوسكار رويز، خلال المحاضرة التثقيفية للحكام، بنود بروتوكول الفار، كما تناول بالشرح والمراجعة بعض الحالات التحكيمية، خلال المباريات، التى أداروها فى الأيام الماضية، خلال بطولة الدوري الممتاز وكأس العاصمة.

ويأتي ذلك، في إطار حرص لجنة الحكام الرئيسية على رفع الكفاءة الفنية للحكام.

وحضر الاجتماع، وجيه أحمد نائب، رئيس اللجنة، وكل من: جهاد جريشة وسيد مراد عضوي اللجنة، وعزب حجاج، مدير اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية: فهيم عمر ومحمد الحنفى ومحمد يوسف.

ورشة عمل للحكام المشاركين في بطولة شمال إفريقيا للمدارس

فيما، عقدت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، ورشة عمل، أول أمس السبت، استعدادا لبطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس التي تستضيفها مصر وتنطلق غدا الأحد.

شهدت ورشة العمل مشاركة 30 حكما مصريا وحكمين من الجزائر، وسمير عثمان مسئول الحكام بالبطولة ورضا كريم، الأمين العام لاتحاد شمال أفريقيا.

موعد إنطلاق مباريات الجولة الـ16 بالدوري الممتاز

وتنطلق غدا الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمباراة الأهلي ووادي دجلة وتستكمل الجولة علي مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة هذا الأسبوع.

ويعود الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز للظهور في الدوري المصري بعد غياب طويل بسبب التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.

