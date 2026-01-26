الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام التعاون في الدوري السعودي

النصر
النصر
18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لـ فريق النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي  "دوري روشن".

تشكيل النصر أمام التعاون

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي  في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

كرستيانو رونالدو 
كرستيانو رونالدو 

القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتمتلك شبكة قنوات "ثمانية" الرياضية حقوق بث الدوري السعودي بشكل حصري، وتنقل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي تحديدا عبر قناة ثمانية 1.

ترتيب النصر والتعاون في الدوري السعودي 

ويحتل النصر المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر التعاون الدوري السعودي النصر أمام التعاون رونالدو كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

طلب خاص من جراديشار لمسئولي الأهلي

الهلال يتعادل مع الرياض 1/1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الرياض 0/1 بالشوط الأول

يوسف بلعمري: سعيد بالانضمام للأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات (فيديو)

غزل المحلة يفوز وديا على شباب سمنود استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

تشكيل الهلال لمواجهة الرياض في الدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

حقيقة سحب رواية "مصنع السحاب" من معرض القاهرة للكتاب

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عندي ذهب للزينة لا استخدمه فهل عليه زكاة؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

ما حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟ المفتي يحسم الجدل

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية