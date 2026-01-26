الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

18 حجم الخط

الدوري السعودي، حقق فريق الحزم ريمونتادا مثيرة أمام ضمك، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز على الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”

تقدم ضمك بهدف أول في الدقيقة 49 عن طريق عبد القادر بدران، ثم تعادل الحزم بهدف في الدقيقة 80 عن طريق كوين، قبل أن ينجح اللاعب عبد الرحمن الدخيل في خطف هدف الفوز للحزم في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.



تشكيل ضمك أمام الحزم

وأعلن أرماندو إيفانجليستا المدير الفني لفريق ضمك السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم وضم كل من:

طموح الحزم في مواجهة ضمك

دخل الحزم المباراة طامحًا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو ما نجح بالفعل في تحقيقه ليعزز أماله في الإبتعاد نسبيا عن شبح الهبوط وإرضاء جماهيره الغاضية من سوء النتائج، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري السعودي هذا الموسم بين جميع الفرق.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد فريق الحزم ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 20 نقطة إرتقى بها إلى المركز الحادي عشر، بعدما خاض 17 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات

في المقابل، حقق تجمد رصيد ضمك عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، حيث خاض 17 مباراة، حقق الفوز خلالها في مباراة واحدة وتعادل في ثماني مباريات وخسر مثلها.

