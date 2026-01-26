الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الحزم وضمك، فيتو
الحزم وضمك، فيتو
18 حجم الخط

الدوري السعودي، حقق فريق الحزم ريمونتادا مثيرة أمام ضمك، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز على الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين” 

تقدم ضمك بهدف أول في الدقيقة 49 عن طريق عبد القادر بدران، ثم تعادل الحزم بهدف في الدقيقة 80 عن طريق كوين، قبل أن ينجح اللاعب عبد الرحمن الدخيل في خطف هدف الفوز للحزم في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
 

تشكيل ضمك أمام الحزم 

وأعلن أرماندو إيفانجليستا المدير الفني لفريق ضمك السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم وضم كل من:

 

طموح الحزم في مواجهة ضمك

دخل الحزم المباراة طامحًا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو ما نجح بالفعل في تحقيقه ليعزز أماله في الإبتعاد نسبيا عن شبح الهبوط وإرضاء جماهيره الغاضية من سوء النتائج، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري السعودي هذا الموسم بين جميع الفرق.

ترتيب الفريقين بعد المباراة 

بهذه النتيجة حصد فريق الحزم ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 20 نقطة إرتقى بها إلى المركز الحادي عشر، بعدما خاض 17 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات 

في المقابل، حقق تجمد رصيد ضمك عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، حيث خاض 17 مباراة، حقق الفوز خلالها في مباراة واحدة وتعادل في ثماني مباريات وخسر مثلها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الحزم ضمك الحزم ضد ضمك دوري روشن للمحترفين عبد القادر بدران عبد الرحمن الدخيل

مواد متعلقة

الدوري السعودي، بنزيما وديابي يقودان هجوم اتحاد جدة في مواجهة الأخدود

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الحزم وضمك في الشوط الأول

تشكيل فريق ضمك لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

الهلال يتعادل مع الرياض 1/1 في الدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

مفاجأة، عملاق الدوري الألماني يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية