تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره جيوري المجري، بشأن التعاقد مع المهاجم الجزائري أحمد نذير بن بوعلي، في ظل تمسك النادي المجري باستمرار اللاعب ورفضه التفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.

وقال ميلان فيهير، وكيل أعمال اللاعب: إن الأهلي أبدى اهتماما رسميا بضم بن بوعلي، وبدأ بالفعل محادثات أولية مع إدارة جيوري، بهدف التوصل لاتفاق حول انتقال اللاعب بعقد طويل الأمد.

وأوضح وكيل اللاعب، في تصريحات لقناة M4 Sport، أن الأهلي عاد وطرح خيار استعارة اللاعب مع وضع بند للشراء لاحقا، بسبب عدم حسم موقف المهاجم السلوفيني نيتش جراديشار، الذي لا يزال ضمن حسابات النادي الأحمر، ولا يمكن الاستغناء عنه قبل تأمين بديل أجنبي مناسب، بما يتماشى مع لوائح القيد المحلية.

وأضاف أن إدارة جيوري أبلغت الأهلي رفضها القاطع لفكرة الإعارة، مؤكدة أن بن بوعلي يمثل عنصر أساسي في الفريق، وأن رحيله في الوقت الحالي يصعب تعويضه فنيا.

وأشار فيهير إلى أن اللاعب يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، وجرى ترشيحه في وقت سابق للانتقال إلى نادي فيرينكفاروزي المجري، إلا أن التعاقدات الأخيرة للنادي في مركز الهجوم حدت من فرص إتمام الصفقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

