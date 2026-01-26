الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبدالله السعيد يشارك في جزء من تدريبات الزمالك قبل مواجهة بتروجت

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
18 حجم الخط

شارك عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من تدريبات الأبيض خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


يأتي ذلك في إطار خطة تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، استعدادًا للمباريات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.


وكان عبد الله السعيد غاب عن الزمالك في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري 

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة 

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبد الله السعيد الزمالك نادي الزمالك الدوري الممتاز بتروجت

مواد متعلقة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام التعاون في الدوري السعودي

تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

طلب خاص من جراديشار لمسئولي الأهلي

الهلال يتعادل مع الرياض 1/1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الرياض 0/1 بالشوط الأول

يوسف بلعمري: سعيد بالانضمام للأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات (فيديو)

غزل المحلة يفوز وديا على شباب سمنود استعدادا لمواجهة طلائع الجيش
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

مفاجأة، عملاق الدوري الألماني يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية