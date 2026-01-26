عبدالله السعيد يشارك في جزء من تدريبات الزمالك قبل مواجهة بتروجت

18 حجم الخط

شارك عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من تدريبات الأبيض خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك في إطار خطة تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، استعدادًا للمباريات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.



وكان عبد الله السعيد غاب عن الزمالك في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

