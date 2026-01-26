الإثنين 26 يناير 2026
الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بـ طقس الغد

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تصل سرعتها من 30:40 كم / ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، ويصاحب ذلك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

