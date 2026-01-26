فضحه فيديو، حبس متهم بارتكاب فعل فاضح داخل سيارته بالجيزة لحين ورود التحريات

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة بـ الجيزة حبس متهم بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل سيارته، عقب الانتهاء من استجوابه بشأن التهمة المنسوبة إليه، والتي وثقها مقطع فيديو انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكلفت أجهزة المباحث العامة بسرعة تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة للكشف عن جميع ملابساتها.

كانت قوات أمن الجيزة ألقت القبض على متهم، فور رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يرتكب فعلًا غير أخلاقي داخل سيارته بنطاق المحافظة.

وبعد الانتهاء من استجوابه بشأن التهمة المنسوبة إليه، قررت الجهات المختصة حبس المتهم، وكلفت أجهزة المباحث العامة بتكثيف التحريات وجمع المعلومات للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو، الذي وثقته إحدى الفتيات، على نطاق واسع، حيث أظهر استغاثة الفتاة بالمارة عقب الواقعة، إلا أن المتهم فرّ هاربًا بسيارته قبل الإمساك به في حينه.

وأفادت مصادر أمنية أنه لم يتم تلقي بلاغات رسمية بشأن الواقعة وقت تداول الفيديو، إلا أن الفحص والتحريات أسفرت عن ضبط المتهم، ويجري استكمال الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة.

مقتل شاب على يد جاره

على جانب آخر، كانت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد مشاجرة بينهما أمام المارة، بعد معاتبة المجني عليه للمتهم على إلقاء القمامة في الشارع، انتهت بطعنة في البطن فارق الحياة على إثرها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لم يكن على صلة بالمجني عليه من قبل، ولا توجد أي خلافات بينهما.

وقال المتهم أمام النيابة، إنه ذهب لإلقاء القمامة في الشارع، أسفل كوبري، وشاهده المجنى عليه، فطلب منه أن يجمع القمامة مرة أخرى، ويلقيها في مكان آخر، فرفض جمع القمامة، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

