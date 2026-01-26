طلب خاص من جراديشار لمسئولي الأهلي

الإثنين 26 يناير 2026
 طلب نيتس جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مسئولي القلعة الحمراء سرعة حسم موقفه مع الفريق، سواء بالاستمرار ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة أو الرحيل عن النادي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم الملف بشكل نهائي، سواء ببقاء جراديشار مع الأهلي أو رحيله عن الفريق في حال التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج إفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

