إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

تعرض بلال عطية، لاعب النادي الأهلي، والذي يخضع حاليا لفترة معايشة واختبارات فنية مع نادي هانوفر الألماني، لإصابة خلال أول حصة تدريبية له مع الفريق، وفقا لما كشفته تقارير صحفية ألمانية.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب تعرض للإصابة فور مشاركته الأولى في التدريبات، دون الكشف عن طبيعة الإصابة أو مدة غيابه المتوقعة، على أن يخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه النهائي.

وكانت الصحيفة نفسها قد أشارت في وقت سابق إلى أن بلال عطية بدأ فترة معايشة مع نادي هانوفر منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج إفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

