الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حررت الجهات المختصة بالجيزة، محضر صلح تم بين ناصر البرنس صاحب المحلات الشهيرة  وزوجته وخالتها، عقب تنازله عن محضر اتهم فيه، المشكو في حقهما بالاستيلاء على محتويات خزنة خاصة من داخل غرفة نومه بمسكنه بدائرة قسم  أول الشيخ زايد

وقال فيه: إن الخزنة  كانت تحتوي على مبلغ 50 ألف دولار، إلى جانب 10 جنيهات ذهب، و4 سبائك ذهبية، بواقع سبيكتين وزن 10 جرامات، وسبيكتين وزن 20 جرامًا، وأشار في المحضر إلى أن زوجته كانت تمتلك نسخة من مفتاح الخزنة، فضلًا عن علمها بالأرقام السرية الخاصة بها.


وأضاف البرنس خلال المحضر أنه كان خارج البلاد في زيارة إلى المملكة المغربية، وخلال فترة غيابه، فوجئ عقب عودته بتاريخ 15 يناير الجاري، بإبلاغه من أبنائه بأن زوجته حضرت إلى المسكن برفقة خالتها ونجلها، واصطحبت نجلهما الأصغر، البالغ من العمر 5 سنوات، ثم غادرت المنزل للإقامة في مكان آخر.

 

وأضاف البرنس إنه بعد تلك الواقعة اكتشف اختفاء محتويات الخزنة بالكامل، مرجحًا وقوف المشكو في حقهم وراء الواقعة، خاصة في ظل وجود خلافات أسرية سابقة بينه وبين زوجته.

وتحرر المحضر، وتم  اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة.

