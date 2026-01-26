الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

18 حجم الخط

حررت الجهات المختصة بالجيزة، محضر صلح تم بين ناصر البرنس صاحب المحلات الشهيرة وزوجته وخالتها، عقب تنازله عن محضر اتهم فيه، المشكو في حقهما بالاستيلاء على محتويات خزنة خاصة من داخل غرفة نومه بمسكنه بدائرة قسم أول الشيخ زايد.

وقال فيه: إن الخزنة كانت تحتوي على مبلغ 50 ألف دولار، إلى جانب 10 جنيهات ذهب، و4 سبائك ذهبية، بواقع سبيكتين وزن 10 جرامات، وسبيكتين وزن 20 جرامًا، وأشار في المحضر إلى أن زوجته كانت تمتلك نسخة من مفتاح الخزنة، فضلًا عن علمها بالأرقام السرية الخاصة بها.



وأضاف البرنس خلال المحضر أنه كان خارج البلاد في زيارة إلى المملكة المغربية، وخلال فترة غيابه، فوجئ عقب عودته بتاريخ 15 يناير الجاري، بإبلاغه من أبنائه بأن زوجته حضرت إلى المسكن برفقة خالتها ونجلها، واصطحبت نجلهما الأصغر، البالغ من العمر 5 سنوات، ثم غادرت المنزل للإقامة في مكان آخر.

وأضاف البرنس إنه بعد تلك الواقعة اكتشف اختفاء محتويات الخزنة بالكامل، مرجحًا وقوف المشكو في حقهم وراء الواقعة، خاصة في ظل وجود خلافات أسرية سابقة بينه وبين زوجته.

وتحرر المحضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.