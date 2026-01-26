"حكماء المسلمين" بمعرض الكتاب يقدّم كتاب «كلمات إلى الشباب» للمستشار محمد عبد السلام

18 حجم الخط

يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره كتاب "كلمات إلى الشباب"، للمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.

يأتي الكتاب ثمرةً لتجربة إنسانية وفكرية عميقة خاضها المؤلف عبر سنوات من العمل المباشر مع الشباب، لا سيما من خلال أحد أبرز مشروعات المجلس الموجّهة إليهم، وهو «منتدى شباب صُنّاع السلام»، الذي أُطلق بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ فجمع نخبة من شباب العالم، يجلسون معا على مائدة الحوار والتفاهم، ويسيرون في طريق واحد نحو السلام.

ويقدم الكتاب رؤية مغايرة في التعامل مع قضايا الشباب، حيث يؤكد المؤلف أن العمل ليس مجرد نصائح تقليدية، بل هو فتح نافذة على حوارات حقيقية عاشها مع أجيال متنوعة من الشباب، حول قضايا تتعلق بالهوية، والتسامح، والانفتاح، والعمل، والإيمان، والانتماء، والسعي المشترك في بناء السلام، لافتا أنه كان شاهدا عن قرب كيف أن الشباب حين يجدون من يستمع إليهم ويمنحهم الثقة ؛ يُبدعون ويبتكرون ويتحولون إلى عناصر تغيير حقيقية، فيبنون جسورا من التفاهم، ويقدمون صورة مشرقة عن الإسلام وقيمه السامية، بل عن أديانهم وثقافاتهم بتنوعها، فكانوا بحق رسل سلام وحكمة في عالم يَمُوجُ بالتحديات.

ويلفت المؤلف أن كلمات هذا الكتاب، أثمرها التفكير والممارسة، وصنعتها أفكار أوحى ببعضها الشباب أنفسهم، وأنتجت كثيرًا منها طاقة اللقاء بهم، وشَغَف الانتماء إليهم، والانتصار لهم، والحوار المستمر معهم، يقول المؤلف: "هذا الكتاب الذي بين يديك - أيُّها القارئ الكريم - هو ثمرة لتلك اللقاءات، وهو شهادة للتجربة، أروي فيها مواقف ومبادرات وتجارب كنتُ فيها مع الشباب، لا أدرسهم ولا ألقنهم، بل أتحاور معهم، وأستمع إليهم، بل أستفيد من طاقة إبداعهم، وأشاركهم آمالهم وتحدياتهم".

ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث أبرزها: الشباب والأمل، أبناؤنا والمستقبل، طاقات الشباب، إثارات فكرية، قوة الإبداع، من وحي التجربة، أطفالنا: والمخاوف المشروعة، الشباب: دعوة للتفاؤل، الشباب في مواجهة التحديات.

مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، في الفترة من 21 يناير الجاري حتى 3 فبراير 2026؛ إذ يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبَّة والسَّلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم 4، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

