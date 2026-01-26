الإثنين 26 يناير 2026
ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة وتداول عشرات آلاف الأطنان من البضائع خلال 24 ساعة

اعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، في بيان اعلامي، عن حركة السفن والبضائع بالميناء، ان الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة السفن وتداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 9 سفن، بينما غادره عدد 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء الى 23 سفينة.


صادرات متنوعة من البضائع العامة


واوضح البيان ان حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32736 طن، شملت 11778 طن جبس بودرة معبا، و3950 طن يوريا، و797 طن كلينكر، بالاضافة الى 16211 طن بضائع متنوعة.


واردات كبيرة من السلع والخامات


وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 68451 طن، تضمنت 13000 طن ذرة، و4092 طن حديد، و8914 طن خردة، و30935 طن سلاج، و1570 طن ابلاكاش، الى جانب 9940 طن قمح.


نشاط ملحوظ في تداول الحاويات


واشار البيان الى ان حركة الصادر من الحاويات بلغت 442 حاوية مكافئة، فيما سجل عدد الحاويات الواردة 46 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 3019 حاوية مكافئة، في مؤشر واضح على استمرار النشاط التجاري بالميناء.


ارصدة امنة من القمح بالصوامع


واكدت هيئة الميناء ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 57426 طن قمح، بينما وصل رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص الى 31180 طن، بما يعكس توافر مخزون استراتيجي امن من الاقماح.
حركة قطارات وشاحنات نشطة
واختتم البيان بالاشارة الى مغادرة عدد 4 قطارات محملة باجمالي 4953 طن قمح، ومتجهة الى صوامع شبرا والقليوبية وكفر الشيخ، في حين بلغت حركة دخول وخروج الشاحنات من والى الميناء 5028 حركة.

 

الجريدة الرسمية