ميناء دمياط في 24 ساعة، 22 سفينة بالأرصفة وتداول آلاف الأطنان من البضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 4 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 22 سفينة، في إطار انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع.

الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طنا، شملت 412 طنا من الكلينكر، و17150 طنا من اليوريا، و6717 طنا من البضائع المتنوعة.

الوارد من البضائع العامة

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 41426 طنا، تضمنت 7589 طنا من الخردة، و31207 أطنان من الذرة، و2022 طنا من خشب الزان، إلى جانب 608 أطنان من البضائع المتنوعة.

نشاط ملحوظ في حركة الحاويات

وأوضح البيان أن حركة الحاويات شهدت تصدير 272 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 35 حاوية مكافئة، في حين سجلت حاويات الترانزيت 347 حاوية مكافئة، بما يعكس استمرار النشاط التجاري واللوجستي بالميناء.

أرصدة القمح بالصوامع

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 68573 طنا، بينما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 48363 طنا، بما يؤكد الجاهزية الاستيعابية للصوامع.

حركة القطارات والشاحنات

وفي السياق ذاته، غادر الميناء عدد 3 قطارات بإجمالي حمولة 3715 طنا من القمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5410 حركة، في مؤشر واضح على كثافة النشاط داخل الميناء.

