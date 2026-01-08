الخميس 08 يناير 2026
محافظات

تداول 22 سفينة بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط اليوم الخميس 5 سفن وغادرت 12 سفينة، ليبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 22 سفينة، فيما يواصل الميناء نشاطه المكثف في حركة البضائع والحاويات والقمح، حسبما أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

حركة الصادر من البضائع العامة

وشهد الميناء تصدير 21613 طن بضائع عامة تشمل 2215 طن أسمنت معبأ، 3918 طن كلينكر، 850 طن حديد، 80 طن مولاس، و14550 طن بضائع متنوعة، في إطار جهود الميناء لدعم حركة التصدير والتجارة الخارجية.

حركة الوارد من البضائع العامة

وصلت البضائع الواردة إلى 65981 طن تشمل 2800 طن حديد، 4317 طن خردة، 52168 طن ذرة، 723 طن خشب زان، 3159 طن قمح، و2814 طن بضائع متنوعة، مما يعكس الدور الحيوي للميناء في استيراد المواد الأساسية للقطاعين الصناعي والزراعي.

نشاط الحاويات والترانزيت

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1469 حاوية مكافئة، بينما وصل عدد الحاويات الواردة 178 حاوية، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 3884 حاوية مكافئة، ما يعكس أهمية ميناء دمياط كمركز لوجستي رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية.

رصيد الحبوب والغلال بالميناء

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 101518 طنا، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 51443 طن، ما يؤكد استعداد الميناء لتلبية احتياجات السوق المحلي من الحبوب.

حركة القطارات والشاحنات

غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2508 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4578 حركة، في إطار تعزيز انسيابية الحركة ونقل البضائع بكفاءة عالية.

