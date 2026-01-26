الأمن يكشف ملابسات واقعة خطف طفل بالمنوفية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله، تضمن قيام أحد الأشخاص مهتز نفسيًا بمحاولة خطف طفل بالمنوفية.. وضبط مرتكب الواقعة.



ورصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله تضمن قيام أحد الأشخاص مهتز نفسيًا بمحاولة خطف طفل بالمنوفية.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة أشمون بالمنوفية بلاغا من الأهالى بالإمساك بشخص "مهتز نفسيًا" حال محاولته إصطحاب أحد الأطفال، وأمكن تحديد والدة الطفل (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بعلمها من الأهالى بقيام شخص مهتز نفسيًا بمحاولة إصطحاب نجلها من أمام أحد المحلات التجارية المتواجدة بمحل الواقعة وقام الأهالى بمنعه.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وتبين أنه يعانى من اضطرابات نفسية وبسؤال ذويه قدموا ما يفيد ذلك، وقررت والدة الطفل بتنازلها عقب علمهما بحالته النفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

