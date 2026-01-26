الأنبا مقار يترأس اجتماع كهنة الشرقية في كنيسة مبنية بقرار الملك فاروق

18 حجم الخط

عقد مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الإخيوة التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وذلك بمناسبة تذكار مرور أربع سنوات على تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس، أعقبها اللقاء الذي شهد مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة بنيت بقرار من الملك فاروق في عام ١٩٤١م، واُسْتخرِج قرار إحلال وتجديد لها في عام ٢٠١١م، ودشنها نيافة الأنبا مقار في يناير ٢٠٢٢م.

الأنبا ميخائيل يدشن كنيسة جديدة في إيبارشية حلوان

دشّن نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم في المعصرة، والذي يوافق عيد عُرس قانا الجليل (اليوم الثالث لعيد الظهور الإلهي)، وذلك بعد انتهاء أعمال التجديدات بها.

وصلى نيافة الأنبا ميخائيل صلوات التدشين والقداس الإلهي الذي تلاه، وشاركه عدد كبير من الآباء الكهنة وسط حضور شعبي كثيف.

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الشهيدة دميانة، والمذبح البحري على اسم القديسيْن الأنبا أبرآم والقمص ميخائيل البحيري المحرقي، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) والمعمودية.

ومن الجدير بالذكر، أن الكنيسة تأسست في عهد المتنيح الأنبا بولس، ثم توسعت في عهد المتنيح الأنبا بيسنتي (أسقفي الإيبارشية السابقيْن)، لتشهد اليوم طفرة معمارية وفنية شاملة تعكس جمال التراث بروح معاصرة.

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بقرية أنصاف، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، و٢٠ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

هذا وعقب صلاة القداس تفقد نيافة الأنبا إيلاريون خدمات الكنيسة المختلفة، حيث تُعد زيارة نيافته للكنيسة هي الأولى بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

الأنبا مقار يضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمدينة فاقوس

وضع نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمقر المطرانية في مدينة فاقوس، بحضور مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من شعب الكنيسة.

بناء الكنيسة

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وُضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.

ومن المقرر أن يحمل المذبح الرئيسي اسم القديس مار مرقس الرسول والمذبح البحري اسم يوسف العفيف وموسى النبي، إذ عاش يوسف العفيف في مدينة الديدامون التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مدينة فاقوس، كما وُلد موسى النبي على أرض مصر في أرض جاسان التي تقع ضمن نطاق بلاد الشرقية، أما المذبح القبلي، فسيُسمّى باسم العائلة المقدسة التي باركت أرض الشرقية خلال رحلتها المباركة في مصر.

