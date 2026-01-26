بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

18 حجم الخط

نجحت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب، في تحقيق إيرادات غير مسبوقة هي الأعلى في تاريخ الكان.

وتوج منتخب السنغال باللقب بعد الفوز على المغرب في النهائي بهدف دون رد.

مجموع إيرادات كأس أمم أفريقيا 2025

وتجاوزت إيرادات البطولة 220 مليون دولار في نسختها الأخيرة، لتتخطى ضعف إيرادات نسخة 2023 في كوت ديفوار، والتي تجاوز 100 مليون دولار.

المصري حسن القماش وراء زيادة إيرادات أمم أفريقيا

وبذل المصري حسن القماح رئيس القطاع التجاري والبث التليفزيوني بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مجهودا كبيرا من أجل زيادة الرعاة الذين وصلوا إلى 23 راعيا مقارنة بتسع رعاة في نسخة 2021 بجانب توقيع شراكة مع إحدى أشهر شركات ألعاب الفيديو في العالم من أجل لعب بطولة AFCON على أجهزة البلايستيشن وكافة منصات الألعاب.

توقيع اتفاقية تاريخية

وشهدت البطولة توقيع اتفاقية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، ليصبح راعيًا لبطولة أفريقية للمرة الأولى في التاريخ، إلى جانب استقطاب شركات عالمية من اليابان، وثلاث شركات كبرى من الصين، فضلًا عن رعاة من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وتركيا، بالإضافة إلى المغرب وكوت ديفوار، في توسع جغرافي غير مسبوق يعكس الثقة الدولية المتزايدة في كرة القدم الأفريقية ومنتجاتها التسويقية.

نسبة زيادة البث التلفزيوني لأمم أفريقيا

وعلى مستوى البث التليفزيوني، حققت كأس الأمم الأفريقية 2025 قفزة نوعية في الانتشار الإعلامي، حيث ارتفع عدد القنوات الناقلة من 60 قناة في نسخة 2021، إلى 81 قناة في نسخة 2023، وصولًا إلى 140 قناة حول العالم في نسخة 2025، بنسبة زيادة تتراوح بين 70 و80%، ما أسهم في تعظيم قيمة حقوق البث وتوسيع قاعدة المشاهدين عالميًا.

وشملت النجاحات تفعيل مشروع متجر الكاف الذي أتاح بيع منتجات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميًا سواء عبر المتاجر التقليدية أو المنصات الإلكترونية، ما وفر مصدر دخل جديدا ومستداما، وأسهم في تعظيم القيمة التجارية للبطولة وتعزيز هوية "كاف" كعلامة تجارية مستقلة وقادرة على المنافسة عالميًا.

