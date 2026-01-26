الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

وكيل تضامن الدقهلية،
وكيل تضامن الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

أجرت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة شملت وحدة نقيطة الاجتماعية ووحدتي نوسا البحر ونوسا الغيط، بالإضافة إلى جمعية تنمية المجتمع المحلي بنوسا البحر، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العاملين والتزامهم بالقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.

جولة ميدانية مفاجئة لوكيل تضامن الدقهلية تحيل العاملين بوحدة نقيطة للتحقيق 

 

وخلال جولتها التفقدية بوحدة نقيطة الاجتماعية، تبين غلق الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وعدم تواجد العاملين، وعلى الفور، قررت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إحالة العاملين بوحدة نقيطة الاجتماعية للتحقيق، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير.
 

تفقدت  وحدة نوسا البحر ووحدة نوسا الغيط

كما تفقدت  وحدة نوسا البحر ووحدة نوسا الغيط، واطمأنت على انتظام العمل وحسن سير الإجراءات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب زيارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بنوسا البحر، حيث تابعت أنشطة الجمعية والخدمات المقدمة للأهالي، مؤكدة أهمية دور الجمعيات الأهلية كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة أن الوزارة والمديرية لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين، وأن الجولات المفاجئة ستستمر لضمان جودة الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري بكافة الوحدات الاجتماعية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وقد رافقها خلال الزيارة  احمد الشوبكي مدير الادارة الاستراتيجية، رضا علي مدير العلاقات العامة بمديريه التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الخدمات المقدمة للمواطنين الوقوف على مستوى الخدمات تقديم الخدمات للمواطنين انتظام العاملين أمن الدقهلية جولة ميدانية مفاجئة حقوق المواطنين مستوى الخدمات المقدمة وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

رئيس البرازيل يوجه مقترحا لـ ترامب بشأن مهام مجلس السلام

مروة الدالي: الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص أساس دعم التعليم والابتكار

إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا إلى المفتي

المعادن النفيسة تواصل الارتفاع، الذهب يلامس 5100 دولار والفضة تصعد 14% خلال يناير
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

مفاجأة، عملاق الدوري الألماني يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية