وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

أجرت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة شملت وحدة نقيطة الاجتماعية ووحدتي نوسا البحر ونوسا الغيط، بالإضافة إلى جمعية تنمية المجتمع المحلي بنوسا البحر، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العاملين والتزامهم بالقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.

جولة ميدانية مفاجئة لوكيل تضامن الدقهلية تحيل العاملين بوحدة نقيطة للتحقيق

وخلال جولتها التفقدية بوحدة نقيطة الاجتماعية، تبين غلق الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وعدم تواجد العاملين، وعلى الفور، قررت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إحالة العاملين بوحدة نقيطة الاجتماعية للتحقيق، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير.



تفقدت وحدة نوسا البحر ووحدة نوسا الغيط

كما تفقدت وحدة نوسا البحر ووحدة نوسا الغيط، واطمأنت على انتظام العمل وحسن سير الإجراءات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب زيارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بنوسا البحر، حيث تابعت أنشطة الجمعية والخدمات المقدمة للأهالي، مؤكدة أهمية دور الجمعيات الأهلية كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة أن الوزارة والمديرية لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين، وأن الجولات المفاجئة ستستمر لضمان جودة الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري بكافة الوحدات الاجتماعية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وقد رافقها خلال الزيارة احمد الشوبكي مدير الادارة الاستراتيجية، رضا علي مدير العلاقات العامة بمديريه التضامن الاجتماعي.

