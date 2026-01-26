مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

18 حجم الخط

إيران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير في هيئة الأركان العامة لـ القوات المسلحة الإيرانية قوله إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ولا سيما حاملات الطائرات، يتم تضخيمه إعلاميًا وسياسيًا.

وأكد المسؤول أن هذه حاملات الطائرات الأمريكية لا تمثل عامل ردع حقيقي لـ طهران، بل يمكن أن تتحول إلى أهداف مباشرة في حال اندلاع أي مواجهة عسكرية.

تحذير لـ أمريكا من سوء تقدير القدرات الإيرانية

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن أي تفكير أمريكي أو غربي في تنفيذ عمليات عسكرية خاطفة ضد إيران يعكس «تقييمًا خاطئًا» لقدرات طهران الدفاعية والهجومية.

وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك من الإمكانات ما يسمح لها بالرد على أي تهديد، وبالشكل الذي تختاره وفي التوقيت المناسب.

جاهزية إيران على الرد بشأن التهديدات الأمريكية لسيادتها

وأكد المسؤول أن إيران تتخذ قراراتها المتعلقة بأي تهديدات محتملة وفق تقييمها الخاص للموقف الميداني والسياسي، مشددًا على أن طهران لا تتعامل بردود فعل متسرعة، بل تعتمد على حسابات استراتيجية دقيقة تراعي أمنها القومي ومصالحها العليا.

إيران: لسنا دعاة حرب ولكننا لن نقبل التهديد

وجدد المسؤول التأكيد على أن إيران لم تبدأ أي حرب، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأي تهديد يمس أمنها القومي. وأضاف أن الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية تراقب عن كثب جميع التحركات العسكرية في المنطقة، وترصد أي نشاط قد يشكل خطرًا على الأمن القومي الإيراني.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وزيادة الحديث عن احتمالات مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعكس تشددًا متبادلًا في الخطاب السياسي والعسكري بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.