طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال الطفل يوسف صلاح، يبلغ من العمر 13 عامًا، قال فيه: «أنا أبويا بيقولي صلي قيام الليل، وأنا بصلي ركعتين، هي صلاة قيام الليل كام ركعة علشان أصليها؟».

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس أن اهتمام الوالدين بحرص أبنائهم على صلاة قيام الليل يُعد أمرًا محمودًا وتربية إيمانية صحيحة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة قيام الليل بإحدى عشرة ركعة، مشيرًا إلى أن من استطاع الالتزام بهذا العدد فقد تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك فضلًا عظيمًا.

وبيّن أن هذا العدد ليس شرطًا لازمًا، فقيام الليل لا يتقيد بعدد محدد من الركعات، بل يجوز للمسلم أن يصليه بما تيسر له، حتى لو اقتصر على الوتر فقط، أو صلى ثلاث ركعات، بل حتى ركعة واحدة بنية قيام الليل، فكل ذلك جائز وله أجر عند الله تعالى.

وأكد أمين الفتوى أن الأهم في قيام الليل هو عدم تركه، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل أبدًا، لما له من فضل كبير ومكانة عظيمة في القرب من الله تعالى، مشددًا على أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع.

وأشار إلى ضرورة أن يختار المسلم عدد الركعات الذي يستطيع المواظبة عليه دون مشقة أو ملل، وأن يحرص على الاستمرار مهما كانت الظروف أو الانشغالات، لأن المداومة هي الأساس في العبادات، ودعا بأن يرزقنا الله جميعًا الإخلاص والثبات على الطاعة.

