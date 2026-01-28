الأربعاء 28 يناير 2026
ضياء السيد: الجهاز المصري المعاون لـ كيروش لم يحصل على مستحقاته من اتحاد الكرة

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام وادي دجلة، مستفيدًا من المساحات التي تركها الفريق المنافس، مع تحركات جيدة وجمل تكتيكية مميزة على المستوى الهجومي.

الأهلي أهدر أهداف بالجملة أمام وادي دجلة

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة «CBC»، إن الأهلي أضاع العديد من الفرص خلال المباراة وكان قادرًا على تسجيل أكثر من هدف، مشيرًا إلى أن طريقة لعب مدرب وادي دجلة، التي تعتمد على نظام واحد ثابت، لم تكن مناسبة أمام إمكانيات الأهلي الهجومية.

هادي رياض صفقة مفيدة للأهلي

وأضاف أن الأهلي لا يمكنه الاعتماد على لاعب واحد فقط، ويجب أن يكون هناك لاعب «ثقيل» إلى جانبه لاعب صغير السن، موضحًا أن اللاعب هادي رياض سيكون صفقة مفيدة للنادي، نظرًا لامتلاكه مواصفات غير موجودة في المدافعين الحاليين، بينما أعرب عن أمله في توفيق اللاعب الواعد عمرو الجزار.

وتطرق ضياء السيد إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن القطاع كان منتجًا قبل نحو عشر سنوات، إلا أنه يعاني حاليًا من تراجع كبير، مشددًا على أهمية إعادة الاهتمام بالمواهب الشابة لضمان استمرارية النجاحات.

الزمالك يفتقد توافر البدلاء المميزين

كما أشار السيد إلى الزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك لاعبين مميزين، لكنه يواجه مشكلة نقص البدلاء الذين يوازون مستوى الأساسيين، متوقعًا فوز الفريق الأبيض على بتروجت بهدف دون رد.

وعن المواجهة المقبلة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا ضد يانج أفريكانز، توقع السيد أن تكون المباراة صعبة، مشيرًا إلى أن الأهلي سيلجأ لتضييق المساحات في وسط الملعب، لكنه رجح فوز الفريق الأحمر.

مستحقات معاوني كيروش المصريين

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالحديث عن مستحقاته المالية، قائلًا إن الجهاز الفني المصري السابق لم يحصل على مستحقاته من اتحاد الكرة، بينما الأجانب جميعهم تلقوا مستحقاتهم بالكامل، معبرًا عن استيائه من هذا الوضع.

الجريدة الرسمية