حوادث

حبس لص مساكن بعد سقوطه في قبضة أمن القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو
قررت النيابة العامة حبس عاطل، له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت حبس عميله سيئ النية لاتهامه بإخفاء مسروقات، والتحفظ على المضبوطات لحين انتهاء التحقيقات، وذلك في واقعة سرقة مساكن بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبي السرقات، قد تمكنت من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه أربع وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله “سيئ النية”، والذي جرى ضبطه هو الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ضبط لص سيارات بالساحل

وألقى رجال المباحث بدائرة قسم شرطة الساحل القبض على (عاطل) متلبسًا بسرقة حقيبة متعلقات شخصية من داخل سيارة بأسلوب "المغافلة". 

وبتفتيشه عُثر بحوزته على "كمية من مخدر الهيروين وفردين خرطوش"، حيث اعترف بالسرقة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله الذي تم ضبطه.

ملاحقة نشالي الهواتف في منشأة ناصر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية) تخصصا في نشل الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل". 

وأقر المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيء النية" عقب إرشاد المتهمين عنه.

كشف غموض سرقة الشقق بمصر القديمة

وفي منطقة مصر القديمة، تم ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع". 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب جرائم السرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" الذي أمكن ضبطه.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

