النيابة تحقق في انهيار جزئي لعقار سكني بالدويقة وتنتدب لجنة هندسية

قررت النيابة العامة فتح تحقيق عاجل في واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني بمنطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وندبت لجنة من مهندسي الحي المختص لمعاينة العقار وبيان أسباب الانهيار ومدى سلامة المباني المجاورة، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود شبهة إهمال من عدمه، والتصريح بدفن الجثامين حال وجود وفيات عقب الانتهاء من أعمال الإنقاذ.

وشهدت منطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، منذ قليل، حادث انهيار جزئي لعقار سكني مكون من طابقين (أرضي وأول)، حيث هرعت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار مفاجئ لأحد العقارات القديمة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ البري إلى المكان.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني مشدد حول محيط العقار لتسهيل عمليات رفع الأنقاض، فيما تواصل فرق الحماية المدنيةجهودها المكثفة للإنقاذ ورفع الركام.

