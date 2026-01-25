عيد الشرطة الـ74، النقيب عمرو القاضي بطل صدق طريقه للشهادة

18 حجم الخط

في وفاة كل شهيد من رجال الشرطة، حكاية بطولة لا تموت، وتضحية نقشها التاريخ بحروف من نور.

وفي عيد الشرطة الـ74، تتجدد الذكرى لاستحضار أسماء هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وللتأكيد على أن دماءهم لم تذهب هدرًا، بل أصبحت منارات تضيء درب الأجيال القادمة.

هذه السلسلة نقترب فيها أكثر من أسر شهداء الشرطة، نستمع إلى حكاياتهم، ونرصد لحظات الفخر والألم بعد فراق أحبائهم. فهم لم يغادروا قلوب ذويهم ولا ذاكرة الوطن، بل أصبحت دماؤهم وأسماؤهم رموزًا للوفاء والشجاعة، تتناقلها الأجيال لتروي كيف صمدت عائلاتهم، وكيف تحولت دموع الفقد إلى أوسمة شرف.

ومن بين هؤلاء الأبطال، يبرز الشهيد البطل النقيب عمرو القاضي، الذي وُلد في قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وارتقى شهيدًا مع زملائه خلال عملية إرهابية في كمين البطل 14 بمدينة العريش في شمال سيناء، يوم عيد الفطر المبارك.

ظل النقيب عمرو القاضي صامدًا يدافع عن موقعه، حتى نال هو وزملاؤه شرف الشهادة أثناء التصدي للعناصر التكفيرية. وقد ظهر بطولة الشهيد بوضوح في تسجيل صوتي مؤثر، حيث أبلغ قيادته باستشهاد جميع أفراد الكمين، وأكد إصابته بثلاث طلقات نارية، متحديًا الإرهابيين بقوله: «لو تعرف تعال.. يلا قرب هنا»، قبل أن يلقى ربه شهيدًا برصاص الغدر.

ومن جانبها، قالت والدة الشهيد: إن ابنها كان دائم الحديث عن حبه للشهادة منذ تخرجه من الكلية، وكان يكتب على حسابه الشخصي: «لكل أجل كتاب.. عيدوا أنتم وأنا هستناكم هنا»،



وأيضا «ربما الموت يقترب مني وأنا لا أشعر به.. لطفك يا الله في سكرة موتي أن تكون خاتمتي حسنة ثم الجنة».

وفي عيد الشرطة الـ74، تتجدد ذكرى النقيب عمرو القاضي، لتظل سيرته رمزًا للتضحية والشجاعة، ولتؤكد أن رجال الشرطة هم الدرع الحامي للوطن، وأن دماء الشهداء هي التي تحفظ أمن مصر واستقرارها.

