في ذكرى عيد الشرطة الـ 74، تضحية الرائد مصطفى عبيد تحفظ أمن المواطنين والكنائس

في الخامس من يناير 2019، وأثناء أداء مهامه في عزبة الهجانة بمدينة نصر، استشهد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم بعد أن استهدفه إرهابيون بعبوة ناسفة، لتُسطر صفحته بطولة جديدة من بطولات رجال الشرطة قبل أيام قليلة من عيدهم. فقد ضحى بحياته لإنقاذ كنيسة ومصلين بها، مؤكدًا مرة أخرى أن رجال الشرطة هم خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين.

وشيع جثمان الشهيد البطل مصطفى عبيد محمود سالم في جنازة مهيبة بمسقط رأسه بمحافظة القليوبية، حيث كرّم اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، بحضور كبار قادة الدولة ورجال الداخلية، وتسلمت أرملته التكريم تقديرًا لتضحياته.

معلومات عن الشهيد مصطفى عبيد محمود سالم



الاسم: الرائد مصطفى عبيد محمود سالم.

مكان الميلاد: قرية الأحرار، مركز ومدينة طوخ، محافظة القليوبية.

الحالة العائلية: متزوج ولديه طفلين «يارا» و«سيف».

العائلة: والده ضابط متقاعد، والدته كانت معلمة متوفاة، ولديه أخت طبيبة وأخ يُدعى محمود.

البطولات: حاول الشهيد إنقاذ كنيسة وجامع بعد رصد إرهابي يوجه قذائف نحو كنيسة مجاورة لأحد المساجد، لكن استشهد أثناء تفكيك المتفجرات.

التاريخ العائلي: حفيد الشهيد المجند محمود سالم عبيد الذي استشهد خلال التصدي للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وعرض خلال احتفالية عيد الشرطة فيلم قصير عن بطولته بعنوان «فدا مصر»، سرد فيه مشهد تضحيته: «حكاية النهاردة وبكره وامبارح.. حكاية راية الفدا اللي بتتسلم من جيل إلى جيل ومن بطل إلى بطل وشهيد لشهيد.. حكاية مصر أم الدنيا اللي أغلى من كل الدنيا».

وفي عيد الشرطة الـ74، تتجدد ذكرى أبطال مثل الرائد مصطفى عبيد محمود سالم، ليظل دمهم الطاهر منارة تضيء درب الأجيال، وتذكّر المصريين أن رجال الشرطة هم الدرع الحامي للوطن في مواجهة كل أشكال الإرهاب والخطر.

