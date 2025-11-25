إقبال متوسط على لجنة القومية بالساحل في شبرا مصر وسط أجواء هادئة (فيديو)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة القومية بالساحل في شبرا مصر حالة من الإقبال المتوسط من الناخبين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط تنظيم ملحوظ وإجراءات تأمينية وصحية مشددة.

حركة انتخابية مستقرة وتوافد متوازن من الناخبين في لجنة القومية بالساحل بشبرا الخيمة

رصدت المتابعات توافدًا تدريجيًا للناخبين على اللجنة، حيث سجلت نسبة المشاركة مستوى متوسطًا، دون زحام ملحوظ أو طوابير طويلة، مع ملاحظة حضور فئات عمرية متنوعة، أبرزها كبار السن وربّات البيوت.

تنظيم أمني وانسيابية في الدخول للجنة القومية بالساحل بشبرا الخيمة

واستمرت قوات الأمن في تأمين محيط اللجنة، مع تنظيم حركة الدخول والخروج، وتسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في الحفاظ على حالة الهدوء والانضباط داخل وخارج اللجنة.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

