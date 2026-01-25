الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المصلين من أحد المساجد بعابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

قررت نيابة عابدين الجزئية حبس لص تخصص في سرقة متعلقات المصلين من داخل أحد المساجد بـمنطقة عابدين، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 

سرقة متعلقات المصليين بعابدين 

تلقي قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم الحدائق باكتشافه سرقة مبلغ مالي من ملابسه حال أداء الصلاة بأحد المساجد بدائرة القسم. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف بارتكابه واقعتي "سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي" بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة سرقة متعلقات المصليين قسم شرطة عابدين قسم شرطة شبرا قانون العقوبات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

في عيد الشرطة 74، دماء النقيب ماجد عبد الرازق تروي قصة وفاء للشعب والوطن

عيد الشرطة 74.. دماء الشهيد محمد مبروك تروي قصة الوفاء للوطن

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في قضية السب والقذف

حبس لص مساكن بعد سقوطه في قبضة أمن القاهرة

إخلاء سبيل رمضان صبحي بعد إنهاء الإجراءات بقسم شرطة أبو النمرس

النيابة العامة تستدعي مالك محل تجاري بالتجمع بعد نشوب حريق هائل دون إصابات

خبير قانوني عن رمضان صبحي: وقف تنفيذ الحكم يستدعي الإفراج عنه فورًا

قبول استئناف رمضان صبحي ووقف تنفيذ حكم حبسه عاما في قضية التزوير لمدة 3 سنوات
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

مولودية الجزائر يخسر في الوقت القاتل من لوبوبو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

نائبة تسأل وزير البترول: أين غاز مصر؟

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

أستون فيلا يفوز على نيوكاسل 0/2 ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

المزيد
الجريدة الرسمية