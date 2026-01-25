الأمن يكشف ملابسات فيديو «مدفن داخل منزل» بقنا، والداخلية تضبط صاحب الواقعة

الأحد 25 يناير 2026
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص ببناء مدفن خاص داخل حوش منزله بمحافظة قنا.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة بشأن الواقعة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، باستخدام التقنيات الحديثة، بتحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، وتم ضبطه عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة الواقعة، موضحًا أنه قام ببناء المدفن داخل منزله لنقل رفات والديه المتوفيين منذ عدة سنوات من مدفن خاص بإحدى العائلات إلى المدفن الجديد.

وأوضح المتهم أن سبب الواقعة يرجع إلى خلافات ميراثية حادة بينه وبين صاحب المدفن الأصلي، بسبب رفضه بيع حصته الميراثية في أحد المنازل، الأمر الذي أدى إلى منعه من الاستمرار في دفن والديه داخل المقبرة العائلية، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار وبناء مدفن بديل داخل حوش مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

