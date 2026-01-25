الأحد 25 يناير 2026
حوادث

بلطجية يشعلون النار في مواطن بالشرقية بعد التحرش بابنة شقيقه

بلطجية يشعلون النار
بلطجية يشعلون النار في مواطن
شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروّعًا، بعدما أقدم شخصان على إحراق مواطن عمدًا باستخدام مبيد حشري وقداحة، عقب خلاف على تحرش أحدهما بابنة شقيق المجني عليه.

تفاصيل الواقعة والتحريات الأولية

تلقّى مركز شرطة ههيا إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول عامل مصاب بجروح وحروق متفرقة في جسده. وأوضح المجني عليه أن شخصين من ذات الدائرة اعتديا عليه عمدًا، وهو ما وثقه مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحريات أن المشاجرة بدأت بعد معاكسة أحد المتهمين لابنة شقيق المجني عليه، وتطورت إلى استخدام سلاح أبيض وحروق متعمدة بواسطة عبوة مبيد حشري وقداحة وجهت نحو جسد المجني عليه.

ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة

وتمكن رجال الأمن عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة من تحديد مكان المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على السلاح الأبيض وعبوة المبيد الحشري والقداحة المستخدمة في الواقعة.

اعترافات الجناة والإجراءات القانونية

اعترف المتهمان أمام النيابة بارتكاب الواقعة لأسباب الخلاف على المعاكسة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

