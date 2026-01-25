مخاطر إهمال ترطيب الرقبة فى الشتاء

18 حجم الخط

إهمال ترطيب الرقبة في فصل الشتاء من العادات الشائعة التي لا ينتبه لها الكثيرون، رغم أن الرقبة من أكثر المناطق حساسية في الجسم، وهي أول ما يكشف علامات التقدم في العمر والجفاف.

ومع انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة، تصبح الرقبة أكثر عرضة للمشكلات الجلدية المختلفة، لذا تهتم معظم الفتيات بترطيبها مع الوجه يوميا.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن جلد الرقبة أرق من جلد الوجه ويحتوي على غدد دهنية أقل، ما يجعله يفقد الرطوبة بسرعة خاصة في الشتاء، كما أن التعرض المباشر للهواء البارد وارتداء الملابس الصوفية الخشنة يزيد من جفافه وتهيجه، لذلك يحتاج إلى عناية يومية منتظمة.

مخاطر إهمال ترطيب الرقبة

مخاطر إهمال ترطيب الرقبة في فصل الشتاء

وأضافت لانا، أن من مخاطر إهمال ترطيب الرقبة:-

الجفاف والتقشر، ومن أبرز أضرار إهمال ترطيب الرقبة هو الجفاف الشديد، الذي يظهر على شكل خشونة واضحة في ملمس الجلد، وتقشر الجلد وظهور قشور بيضاء، وشعور بالشد وعدم الراحة، ومع استمرار الإهمال قد يتحول الجفاف إلى تشققات مؤلمة.

ظهور التجاعيد المبكرة، حيث أن قلة الترطيب تؤدي إلى فقدان الجلد لمرونته، ما يسرع من ظهور الخطوط الدقيقة، والتجاعيد العرضية والطولية، وترهل الجلد مع الوقت، وغالبا ما تبدو الرقبة أكبر سنا من الوجه بسبب إهمالها المستمر.

اسمرار الرقبة وعدم توحد اللون، لأن الجفاف المستمر قد يتسبب في بهتان لون الجلد، واسمرار الرقبة مقارنة بالوجه، ومظهر متعب وغير صحي، كما أن فرك الجلد الجاف بالملابس الشتوية يزيد من هذه المشكلة.

الحكة والالتهابات الجلدية، لأن إهمال الترطيب قد يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور حكة مزعجة، واحمرار والتهاب

وحساسية خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، وقد تتفاقم الحالة عند استخدام عطور أو مستحضرات غير مناسبة على الجلد الجاف.

وحساسية خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، وقد تتفاقم الحالة عند استخدام عطور أو مستحضرات غير مناسبة على الجلد الجاف. إهمال العناية بالرقبة لفترة طويلة، يجعل علاج التجاعيد أكثر صعوبة، وتفتيح لون الجلد أبطأ، واستعادة نعومة الجلد بحاجة إلى وقت أطول، لذا الوقاية دائما أسهل وأفضل من العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.