الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مخاطر إهمال ترطيب الرقبة فى الشتاء

ترطيب الرقبة
ترطيب الرقبة
18 حجم الخط

إهمال ترطيب الرقبة في فصل الشتاء من العادات الشائعة التي لا ينتبه لها الكثيرون، رغم أن الرقبة من أكثر المناطق حساسية في الجسم، وهي أول ما يكشف علامات التقدم في العمر والجفاف.

ومع انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة، تصبح الرقبة أكثر عرضة للمشكلات الجلدية المختلفة، لذا تهتم معظم الفتيات بترطيبها مع الوجه يوميا.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن جلد الرقبة أرق من جلد الوجه ويحتوي على غدد دهنية أقل، ما يجعله يفقد الرطوبة بسرعة خاصة في الشتاء، كما أن التعرض المباشر للهواء البارد وارتداء الملابس الصوفية الخشنة يزيد من جفافه وتهيجه، لذلك يحتاج إلى عناية يومية منتظمة.

مخاطر إهمال ترطيب الرقبة 
مخاطر إهمال ترطيب الرقبة 

مخاطر إهمال ترطيب الرقبة في فصل الشتاء

وأضافت لانا، أن من مخاطر إهمال ترطيب الرقبة:-

  • الجفاف والتقشر، ومن أبرز أضرار إهمال ترطيب الرقبة هو الجفاف الشديد، الذي يظهر على شكل خشونة واضحة في ملمس الجلد، وتقشر الجلد وظهور قشور بيضاء، وشعور بالشد وعدم الراحة، ومع استمرار الإهمال قد يتحول الجفاف إلى تشققات مؤلمة.
  • ظهور التجاعيد المبكرة، حيث أن قلة الترطيب تؤدي إلى فقدان الجلد لمرونته، ما يسرع من ظهور الخطوط الدقيقة، والتجاعيد العرضية والطولية، وترهل الجلد مع الوقت، وغالبا ما تبدو الرقبة أكبر سنا من الوجه بسبب إهمالها المستمر.
  • اسمرار الرقبة وعدم توحد اللون، لأن الجفاف المستمر قد يتسبب في بهتان لون الجلد، واسمرار الرقبة مقارنة بالوجه، ومظهر متعب وغير صحي، كما أن فرك الجلد الجاف بالملابس الشتوية يزيد من هذه المشكلة.
  • الحكة والالتهابات الجلدية، لأن إهمال الترطيب قد يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور حكة مزعجة، واحمرار والتهاب
    وحساسية خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، وقد تتفاقم الحالة عند استخدام عطور أو مستحضرات غير مناسبة على الجلد الجاف.
  • إهمال العناية بالرقبة لفترة طويلة، يجعل علاج التجاعيد أكثر صعوبة، وتفتيح لون الجلد أبطأ، واستعادة نعومة الجلد بحاجة إلى وقت أطول، لذا الوقاية دائما أسهل وأفضل من العلاج.
txt

تأثير الكسل الشتوي على لون البشرة ونضارتها وأفضل الحلول الطبيعية

txt

وصفة طبيعية لإزالة الماكياج من البشرة بعمق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرقبة ترطيب الرقبة البشرة العناية بالبشرة مخاطر إهمال ترطيب الرقبة صحة الصحة الدكتورة لانا شكرى

مواد متعلقة

لماذا تصبح بشرتك شاحبة في الشتاء؟ أسباب لا تعرفينها وحلول طبيعية من مطبخك

نصائح للحفاظ على نعومة بشرتك فى الشتاء

علامات تدل على احتياج بشرتك إلى ديتوكس طبيعي وهذه طرق القيام به
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وميلان في الشوط الأول (صور)

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

سقوط الجنرال الخائن، تحقيق مع أكبر قادة الجيش الصيني بتهمة تسريب أسرار نووية إلى أمريكا

أخبار الفن اليوم: معرض الكتاب يسجل إقبالا تاريخيا في دورته السابعة والخمسين.. أحمد العوضي يرقص مع رحمة محسن في مسلسل علي كلاي.. ونيللي كريم تكشف كواليس تصوير مسلسل على قد الحب

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

المزيد
الجريدة الرسمية