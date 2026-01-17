8 طرق لحماية البشرة من قسوة البرد والجفاف بالشتاء

السبت 17 يناير 2026
يأتي الشتاء حاملًا معه تحديات جسيمة لـصحة البشرة؛ حيث تؤدي الرياح الباردة، والصقيع، والهواء الجاف داخل المنازل إلى تجريد الجلد من رطوبته الحيوية وعناصره المغذية، وللحفاظ على نضارة البشرة وحماية حاجزها الطبيعي.

ويضع خبراء العناية بالبشرة خارطة طريق ترتكز على الترطيب المكثف، وتجنب المواد الكيميائية القاسية، والتغذية الداخلية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. الترطيب

تعد الرطوبة حجر الاساس لصحة الجلد ومرونته، فهي لا تمنح البشرة إشراقًا فحسب، بل تعزز تدفق الدم وتساعد في طرد السموم. ولأن اجهزة التدفئة والطقس البارد يسرعان من تبخر المياه من مسام الجلد، ينصح بالآتي:

  • تطبيق الكريمات الغنية على بشرة مبللة لضمان حبس الرطوبة.
  • استخدام "سيروم" يحتوي على حمض الهيالورونيك لرفع مستويات المياه في الجلد.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة كشاي الأعشاب.

2. استبدال المرطبات الخفيفة بالتركيبات الغنية

مع تغير الفصول، يصبح من الضروري الانتقال إلى مرطبات أكثر كثافة، خاصة لمن يعانون من الجفاف المزمن، من المهم البحث عن المنتجات التي تحتوي على "الجلسرين" و"السيراميد" لجذب الرطوبة وترميم حاجز الدهون، بالإضافة إلى حمض الهيالورونيك الذي يدعم الكولاجين. 

كما يوصى باستخدام "المواد الحابسة" التي تشكل طبقة عازلة تمنع فقدان الماء، ومن أبرزها:

  • الفازلين، وشمع النحل.
  • زيوت الزيتون، والجوجوبا، وفول الصويا.

3. الابتعاد عن المنظفات القاسية

يعد الشعور بـ "الشد" بعد غسل الوجه مؤشرا على تضرر حاجز البشرة، لذا، يفضل في الشتاء استبدال المنظفات الرغوية بمنظفات ذات قوام كريمي تزيل الشوائب والمكياج دون تجريد الجلد من زيوتها الطبيعية، مع ضرورة اتباعها بكريم ليلي لدعم عملية الإصلاح أثناء النوم.

4. التغذية

العناية الخارجية لا تكفي وحدها؛ فالحمية الغذائية تلعب دور محوري، وينصح الخبراء بـ "أكل" المياه عبر استهلاك الخضروات والفاكهة الغنية بالسوائل مثل الخيار، البطيخ، الطماطم، والخس. 

كما يجب تقليل الكافيين والسكريات والأطعمة المصنعة، مع التركيز على الدهون الصحية مثل "أوميجا 3" لحماية البشرة من التلف، وتجنب الإفراط في المشروبات التي تسبب الجفاف.

5. الأقنعة المغذية

توفر الأقنعة دفعة مركزة من الفيتامينات. يمكن الاختيار بين الأقنعة التي تترك طوال الليل، أو الأقنعة الورقية المهدئة. وتعد هذه الخطوة فرصة مثالية للاسترخاء الذهني أيضا، مما ينعكس إيجابا على صحة الجلد.

6. الوقاية من العوامل الجوية

الاحتماء بالملابس الشتوية لا يقي من البرد فحسب، بل يحمي الجلد من "عضات الصقيع" والرياح الحادة، ولا يجب اغفال حماية اليدين، فهما الأكثر عرضة للشيخوخة المبكرة والجفاف؛ لذا احرص على ارتداء القفازات واستخدام كريمات اليد الغنية بانتظام.

7. تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدا

رغم إغراء الماء الساخن في الشتاء، إلا أنه يفتك بالزيوت الطبيعية للبشرة، يفضل الاستحمام بماء فاتر، مع ضرورة ترطيب الجسم بـ "الزبدة" أو الكريمات المرطبة فور الخروج من الحمام والجلد لا يزال نديا.

8. رعاية خاصة للشفاه

تفتقر الشفاه للغدد الدهنية، مما يجعلها عرضة للتشقق والالتهاب بشكل سريع. وللحفاظ عليها، ينصح باستخدام المقشرات اللطيفة لإزالة الخلايا الميتة، والاستمرار في تطبيق مرطبات تحتوي على زبدة الشيا، الألوفيرا، أو المراهم الكثيفة مثل الفازلين لتوفير حماية مستمرة.

