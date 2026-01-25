إعادة فتح معبر رفح، إعلام عبري يكشف تفاصيل التشغيل والجهة المراقبة لعمليات المرور

18 حجم الخط

فتح معبر رفح، نقلت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، عن مصادر فى الاحتلال الإسرائيلي، أن تشغيل معبر رفح من الاتجاهين تم حسمه نهائيًا، ومن المتوقع افتتاحه خلال 48 ساعة من الموافقة.

موعد تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي المحتلة

وقالت هيئة البث العبرية، إن وفدا من الاتحاد الأوروبي ضمن حركة التضامن عبر الحدود (UBAM)، بالتعاون مع عناصر المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية سيشرف على تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطينى.

أيضا أشارت الهيئة، إلى أن قائمة بأسماء الداخلين إلى قطاع غزة ستُرسل من فريق الاتحاد الأوروبي إلى تل أبيب، حيث سيجري مراجعتها من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك" كما سيخضع الداخلون لإجراءات فحص إسرائيلية عن بعد، تشمل الصور الشخصية، وبطاقات الهوية، وفحص الانعكاسات الضوئية، إلى جانب تفتيش دقيق.

ترجيحات بإعادة فتح معبر رفح من الاتجاهين خلال 48 ساعة

من جهته نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، أن من المرجح إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول وفق الموقع، أن الممثل السامي لمجلس السلام في غزة من المتوقع أن يزور إسرائيل غدًا لإجراء محادثات تتعلق بـ إعادة فتح معبر رفح، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة.

واجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الأحد الماضى، لمناقشة طلب الولايات المتحدة فتح معبر رفح، حتى قبل عودة جثة آخر رهينة ران جويلي.

ويعارض عدد من الوزراء، على رأسهم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، فتح المعبر، معتبرين أن المعبر "رمز" لا ينبغي التخلي عنه قبل عودة الرهينة الأخير.

