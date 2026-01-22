سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب: إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح قريبا

18 حجم الخط

أدلى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بتصريحات هامة شملت ملفات غزة وإيران، مؤكدًا على توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه قضايا المنطقة.

هاكابي: الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قرارًا بشأن معبر رفح في القريب العاجل

وأعرب هاكابي بحسب وكالة سوا الفلسطينية اليوم، عن ثقة واشنطن في أن معبر رفح سيُـفـتح مجددًا، مرجحًا أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا بهذا الشأن في القريب العاجل. وفيما يخص مستقبل القطاع، أشار السفير إلى تطلعات بلاده لمشاركة الدول المنضمة إلى "مجلس السلام" في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وتأهيله.

جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إيران

وبشأن احتمالية شن هجوم عسكري على إيران، أكد هاكابي أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن الرئيس دونالد ترامب سيفي بالوعود التي قطعها في هذا الصدد، في إشارة إلى تبني سياسة حازمة تجاه الملف الإيراني.

مصدر فلسطيني: حماس ستسلم سلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبولها كحزب سياسي

وفى سياق منفصل أكد مصدر فلسطيني أن هناك تفاهم بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والإدارة الأمريكية على تسليم الحركة لسلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبول حماس كحزب سياسي.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن المصدر الفلسطيني القول: التفاهمات تقضي بالسماح لمن يريد من قيادات حماس السياسيين والعسكريين بالخروج من غزة مع تعهد أمريكي بعدم تعرض إسرائيل لهم مستقبلا.

وأضاف المصدر: الأمريكان وافقوا على إدماج عدد من أفراد شرطة حماس وموظفيها السابقين في إدارة غزة الجديدة شرط خضوعهم لفحص أمني إسرائيلي أمريكي.

ترامب: إسرائيل لديها تحفظا على بقاء حماس حزبا سياسيا في المشهد الفلسطيني

وتابع المصدر: الإدارة الأمريكية أبلغت الوسطاء بأن لدى إسرائيل تحفظا على عدد من التفاهمات خاصة تلك المتعلقة ببقاء حماس حزبا سياسيا في المشهد الفلسطيني.

وختم المصدر فلسطيني تصريحاته: لا تحفظات لدى السلطة الفلسطينية على التفاهم الأمريكي مع حماس طالما أنه يرسخ إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار ويعجل بإعادة الإعمار.

