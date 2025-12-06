السبت 06 ديسمبر 2025
سياسة

"المستقلين الجدد": نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن معبر رفح

هشام عنانى رئيس حزب
هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد
أكد حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل للموقف الثابت للدولة المصرية وقيادتها الرافض للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص فتح معبر رفح من اتجاه واحد لـ تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، في أعقاب تداول وسائل إعلام عبرية أنباءً عن إمكانية فتح المعبر لخروج عدد من سكان قطاع غزة إلى مصر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية جملة وتفصيلًا.

محاولة للالتفاف على اتفاق شرم الشيخ 

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية "تمثل التفافًا حول أسس اتفاق شرم الشيخ الذي تم برعاية أمريكية، والذي يقضي بضرورة المضي قدمًا لتحقيق مراحل الاتفاق وصولًا إلى سلام شامل بالمنطقة".

وأضاف عناني أن هذه المحاولات هي "محاولة إسرائيلية جديدة لتحقيق ما فشلت فيه لمدة عامين من حرب إبادة ممنهجة لشعب غزة والتي تصدت لها الدولة المصرية بكل حزم".

مصر ترفض التهجير والفتح من جانب واحد

وأكد الحزب دعمه لإدارة الدولة المصرية للملف الفلسطيني، والمبني على ثوابت وطنية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها.

ويأتي موقف الحزب متسقًا مع الرفض المصري القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن "التهجير من قطاع غزة خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه".

كما شدد رشوان على أن معبر رفح لا يمكن فتحه إلا من الجانبين، وأن أي محاولة لفتحه من طرف واحد من داخل غزة تعتبر مخالفة صريحة للاتفاقات القائمة، مشيرًا إلى أن خطة السلام الأمريكية (خطة ترامب) تتضمن بندًا يمنع إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. 

