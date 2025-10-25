نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسئول إسرائيلي: “قررنا تأخير إدخال بعض البضائع ومنع فتح معبر رفح مقابل تأخير حركة حماس تسليم جثث الأسرى”.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل لم تتوقف عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة، كما تواصل إغلاق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر، ولا تزال شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري من المعبر.

إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا إسرائيليا على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح مصدر في مستشفى العودة، إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نسف مباني سكنية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان: إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق اخر، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في وادي سعير شمال محافظة الخليل، حسب ما أفادت تقارير إخبارية.

وأمس هاجم أيضا مستوطنون المركبات الفلسطينية ورشقوها بالحجارة في منطقة مرج سيع، بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وكان جنود ومستوطنون اعتدوا بالضرب على مزارعين فلسطينيين أثناء جني ثمار الزيتون في بلدة نحالين ببيت لحم.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل وقت سابق مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، بذريعة قربها من إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

