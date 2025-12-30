الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل تفاهمات نتنياهو وترامب حول غزة ومعبر رفح

تفاصيل تفاهمات نتنياهو
تفاصيل تفاهمات نتنياهو وترامب حول غزة ومعبر رفح
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة داخل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وبحسب المصادر، يهدف هذا الترتيب إلى ضمان التحكم الأمني خلال تنفيذ بنود المرحلة التالية، مع إبقاء هامش حركة للقوات الإسرائيلية في مناطق محددة تراها تل أبيب «حساسة أمنيًا».

ضغوط من مستشاري ترامب لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وفي تطور لافت، كشفت التقارير ذاتها أن مستشاري الرئيس الأمريكي يمارسون ضغوطًا مباشرة على نتنياهو لإعادة فتح معبر رفح من جانبه الفلسطيني. وتأتي هذه الضغوط في إطار مساعٍ أمريكية لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، مع التأكيد على ترتيبات رقابية تضمن، وفق الرؤية الأمريكية، عدم استغلال المعبر لأغراض عسكرية.

مهلة شهرين لحماس لنزع السلاح ضمن تفاهمات سياسية وأمنية


وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد اتفق نتنياهو وترامب على منح حركة حماس مهلة نهائية تمتد لشهرين من أجل نزع سلاحها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت التهدئة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المهلة تأتي مصحوبة برسائل تحذير من تصعيد محتمل في حال عدم الالتزام، مقابل وعود بتقدم ملموس في ملفات الإعمار وتخفيف القيود إذا تم التجاوب مع الشروط المطروحة.

توازنات دقيقة بين الأمن والإغاثة في المشهد المقبل


وتعكس هذه التفاهمات، وفق مراقبين، محاولة أمريكية ـ إسرائيلية للجمع بين الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية والضغوط الدولية المتزايدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل مرحلة شديدة الحساسية قد ترسم ملامح المشهد السياسي والأمني في القطاع خلال الأشهر المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام إسرائيلي نتنياهو ترامب غزة معبر رفح الجيش الإسرائيلي الرئيس الأمريكى حركة حماس

مواد متعلقة

نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل

ترامب يزعم: أكثر من نصف سكان غزة سيغادرون حال أتيحت لهم الفرصة

6 تصريحات خطيرة من ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

تعادل تشيلسي وبورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في منام الرجل وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads