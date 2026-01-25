ويتكوف: المباحثات مع نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة كانت بناءة

18 حجم الخط

قال المبعوث الأمريكي الخاص ​ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، إن المحادثات التي أجراها مسؤولون ‌أمريكيون مع رئيس الوزراء ⁠الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من ‌خطة ​السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن 20 بندا، كانت ​بناءة.

ويتكوف يتحدث عن مباحثاته مع نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأضاف ‍ويتكوف في منشور على موقع إكس "تربط الولايات ‍المتحدة وإسرائيل ⁠علاقات قوية وطويلة ‍الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة".

واستطرد: “كانت المحادثات ‌بناءة ‍وإيجابية، إذ اتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية استمرار ‌التعاون في جميع المسائل الحيوية للمنطقة”.

وأوضح ويتكوف أن المحادثات انعقدت السبت.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

