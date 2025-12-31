إعلام عبري: فتح معبر رفح فور عودة نتنياهو من أمريكا بعد الاتفاق مع ترامب

18 حجم الخط

إسرائيل، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إعادة فتح معبر رفح ستكون مباشرة بعد عودة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هيئة البث الإسرائيلية: تفاهمات بشأن إدارة معبر رفح مع السلطة الفلسطينية

في وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الوسطاء الدوليين توصلوا إلى تفاهمات أولية بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المعبر وضمان استمراريته خلال المرحلة المقبلة.

دور السلطة الفلسطينية في الترتيبات الجديدة بشأن غزة ومعبر رفح بالجانب الفلسطيني



وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فإن التفاهمات تنص على تولي السلطة الفلسطينية مهام إدارية محددة داخل معبر رفح، بما ينسجم مع الترتيبات السياسية والأمنية الجاري بحثها، دون الكشف حتى الآن عن التفاصيل التنفيذية أو طبيعة الصلاحيات الممنوحة.

تحذير مباشر من ترامب لحماس: الوقت ينفد ونزع السلاح شرط أساسي

ووجّه الرئيس الأمريكي ترامب تحذيرًا صريحًا لحركة حماس، مؤكدًا أن أمامها وقتًا قصيرًا للغاية لنزع سلاحها، مشددًا على أن عدم الالتزام بذلك سيترتب عليه ثمن كبير، قائلًا: «إذا لم تتخلَّ حماس عن سلاحها كما تعهدت، فستدفع ثمنًا كبيرًا».

كما أكد أن إسرائيل أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن خطة غزة، في إشارة إلى تحميل حماس مسؤولية أي تصعيد قادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.