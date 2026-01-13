قطر: لا جداول زمنية بشأن غزة وضرورة عدم ربط الاتفاق بفتح معبر رفح

18 حجم الخط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، أن الكارثة الإنسانية من صنع البشر في غزة مستمرة، منوها بأن بلاده تعمل مع الوسطاء على التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

يجب عدم الربط بين الاتفاق في غزة وبين فتح معبر رفح

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: يجب عدم الربط بين الاتفاق في غزة وبين فتح معبر رفح ودخول المساعدات دون شروط.. ونحن طرف في الاتصالات الهادفة إلى التهدئة بالمنطقة وحل الخلافات بين واشنطن وطهران.

والتعقيدات على الطاولة اليوم تستدعي التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا نتوقع جداول زمنية بشأن غزة لكن اتصالاتنا مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدما.. والتعقيدات على الطاولة اليوم تستدعي التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

على إسرائيل الإجابة على سؤال هو لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة؟

وتابع: على إسرائيل الإجابة على سؤال هو لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة.. الدبلوماسية الطريقة الفعالة لحل أزمات المنطقة ونعمل على ذلك مع جيراننا وشركائنا

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية: هناك توقعات بأن يؤدي التوتر الحالي إلى تصعيد في المنطقة ونحاول التهدئة.

الأمم المتحدة: استشهاد 100 طفل منذ وقف إطلاق النار في غزة

وعلى جانب آخر، استشهد ما لا يقل عن 100 طفل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة، منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء.

ومن مدينة غزة، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر للصحفيين في جنيف: "استشهد أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر، مما يعني استشهاد صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".

