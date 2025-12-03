الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر لـ "القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح باتجاه واحد خطوة نحو تهجير الفلسطينيين

فتح معبر رفح باتجاه
فتح معبر رفح باتجاه واحد خطوة نحو تهجير الفلسطينيين، فيتو
18 حجم الخط

معبر رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن قرار فتح معبر رفح – في اتجاه واحد من غزة إلى مصر فقط – يمثل في جوهره إقرارًا فعليًا بـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. 

 

مخطط إسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى مصر

وجاء في الخبر أن فتح المعبر بهذا الشكل يُكرّس من عملية نقل السكان من غزة إلى خارجها، بدل أن يكون وسيلة مؤقتة للمرور أو عودة مؤقتة وبهذا يؤكد مخطط إسرائيل في تهجير الفلسطينيين .

عدم تشغيل معبر رفح في الاتجاهين..مخالفة صريحة لخطة دونالد ترامب

وفق المصادر ذاتها، فإن تشغيل المعبر باتجاه واحد فقط  دون السماح بدخول أشخاص أو عودة يعد انتهاكًا “صريحًا” لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقضي بتشغيل معبر رفح في الاتجاهين، أي دخول وخروج، سواء لإدخال مساعدات أو عودة بعض المدنيين.

 

الخلاف المصري الإسرائيلي بشأن معبر رفح 

المصادر أشارت إلى أن هذا الخلاف بين الجانب المصري والإسرائيلي (أو ما يُعرَف بـ “تنسيق” إدارة المعبر) يعكس فرض واقع جديد على الأرض، غير متوافق مع شروط وقف إطلاق النار المتفق عليها.

مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار — ومعبر رفح “يُفتح في الاتجاهين” لاستقبال الجرحى والمصابين، وبشرط أنه تدير المعبر من الجانب الفلسطيني سلطة فلسطينية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

وأكدت مصادر مصرية أن أي اتفاق لفتح معبر رفح سيكون “على نحو كامل” — أي يسمح بالدخول والخروج معًا، ولا يُسمح بفتح المعبر باتجاه واحد فقط.

المصادر أضافت أن هذا الموقف يأتي انسجامًا مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن مصر “ملتزمة” بالسماح بمرور الجرحى والمصابين الفلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج، وليس تهجير أو نقل جماعي للفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الاخبارية فتح معبر رفح معبر رفح تهجير الفلسطينيين ترامب إسرائيل تهجير سكان غزة

مواد متعلقة

الاستعلامات: مصدر مسئول ينفي التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة

ذهاب بلا عودة، قرار إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح

نتنياهو يُعيد الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

محافظ شمال سيناء والسفير السنغافوري يطلعان على آلية إدخال المساعدات لغزة من معبر رفح

الأكثر قراءة

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads