مصادر لـ "القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح باتجاه واحد خطوة نحو تهجير الفلسطينيين

معبر رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن قرار فتح معبر رفح – في اتجاه واحد من غزة إلى مصر فقط – يمثل في جوهره إقرارًا فعليًا بـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

مخطط إسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى مصر

وجاء في الخبر أن فتح المعبر بهذا الشكل يُكرّس من عملية نقل السكان من غزة إلى خارجها، بدل أن يكون وسيلة مؤقتة للمرور أو عودة مؤقتة وبهذا يؤكد مخطط إسرائيل في تهجير الفلسطينيين .

عدم تشغيل معبر رفح في الاتجاهين..مخالفة صريحة لخطة دونالد ترامب

وفق المصادر ذاتها، فإن تشغيل المعبر باتجاه واحد فقط دون السماح بدخول أشخاص أو عودة يعد انتهاكًا “صريحًا” لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقضي بتشغيل معبر رفح في الاتجاهين، أي دخول وخروج، سواء لإدخال مساعدات أو عودة بعض المدنيين.

الخلاف المصري الإسرائيلي بشأن معبر رفح

المصادر أشارت إلى أن هذا الخلاف بين الجانب المصري والإسرائيلي (أو ما يُعرَف بـ “تنسيق” إدارة المعبر) يعكس فرض واقع جديد على الأرض، غير متوافق مع شروط وقف إطلاق النار المتفق عليها.

مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار — ومعبر رفح “يُفتح في الاتجاهين” لاستقبال الجرحى والمصابين، وبشرط أنه تدير المعبر من الجانب الفلسطيني سلطة فلسطينية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

وأكدت مصادر مصرية أن أي اتفاق لفتح معبر رفح سيكون “على نحو كامل” — أي يسمح بالدخول والخروج معًا، ولا يُسمح بفتح المعبر باتجاه واحد فقط.

المصادر أضافت أن هذا الموقف يأتي انسجامًا مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن مصر “ملتزمة” بالسماح بمرور الجرحى والمصابين الفلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج، وليس تهجير أو نقل جماعي للفلسطينيين.

