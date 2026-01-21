البنتاجون: الصين توسّع ترسانتها النووية بوتيرة غير مسبوقة

18 حجم الخط

كشف تقرير صادر عن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أن الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية بكين لتعزيز جاهزيتها العسكرية وتعميق قدرتها على الردع النووي.

تحديثات متسارعة للترسانة الصينية وتوسيع نطاق الأسلحة

وأشار التقرير إلى أن بكين تجري تحديثات مستمرة لترسانتها من الأسلحة النووية، وتوسع نطاق قدراتها بسرعة أكبر من أي قوة نووية أخرى. واعتبر البنتاجون أن هذا التوسع يشكل تحديًا استراتيجيًا للولايات المتحدة وحلفائها، ويؤكد رغبة الصين في تعزيز مكانتها كقوة نووية كبرى على الساحة العالمية.

الصين تمتلك حاليًا نحو 600 رأس نووي وتسعى لزيادة العدد إلى 1000

ووفقًا للتقرير، تمتلك الصين حاليًا نحو 600 رأس نووي، مع خطط معلنة لزيادة هذا العدد إلى نحو 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، في ما وصفه التقرير بأنه “تسارع غير مسبوق” مقارنة ببقية القوى النووية في العالم.

تداعيات التوسع الصيني على الأمن الدولي واستقرار الردع النووي



وأشار البنتاجون إلى أن التوسع السريع لـ القدرات النووية الصينية يفرض تحديات كبيرة على الأمن الدولي واستقرار الردع النووي، مع التأكيد على أهمية مراقبة هذه التطورات والتعاون الدولي لضمان عدم اندلاع سباق تسلح نووي جديد قد يهدد الاستقرار العالمي.

