طالت الرجل الثاني بعد الرئيس، تغييرات كبيرة في الجيش الصيني على خلفية اتهامات بالفساد

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، وضع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الجنرال تشانج يوشيا تحت التحقيق بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون"، ضمن حملة يقودها الرئيس شي جينبينج لمكافحة الفساد داخل جيش التحرير الشعبي.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتضمن البيان أي تفاصيل دقيقة عن المخالفات التي رتكبها تشانج، والذي يعد أعلى رتبة عسكرية بعد الرئيس الصيني.

التحقيق مع رئيس هيئة الأركان الصينية المشتركة

كما جرى الإعلان عن التحقيق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ليو تشنلي، مما أثار كثيرا من الجدل حول طبيعة تحركات الرئيس الصيني.

ومع بدء التحقيقات، لم يتبق في اللجنة العسكرية المركزية إلا عضوين هما الرئيس الصيني والجنرال تشانج شنجمين، مما يعكس تغييرات جذرية في قيادات الجيش الصيني؛ حيث جرت إقالة جميع القادة العسكريين الستة الذين عينهم الرئيس الصيني في اللجنة عام 2022.

صداقة قديمة تربط الرئيس الصيني والجنرال تشانج

يبلغ تشانج من العمر 75 عاما، وكان ينظر إليه باعتباره أحد المقربين من الرئيس الصيني، حيث تربط صداقة قديمة بين والديهما واللذين كانا من قدامى المحاربين الثورييين مع ماو تسي تونج.

وشغل تشانج العديد من المناصب، منها رئاسة قسمي تطوير المعدات والتسليح العام، وشارك في الحرب الصينية الڤيتنامية 1979؛ وفي يوليو 2011، جرت ترقيته إلى رتبة فريق أول؛ وعين نائبا لرئيس المفوضية العسكرية المركزية في أكتوبر 2017.

تطهير جذري لقيادات الجيش الصيني

وبحسب جريدة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الخطوة تمثل تحولا غير مسبوق في تاريخ الجيش الصيني وإزالة شبه كاملة للقيادة العليا، مشيرة إلى أن "الرئيس الصيني يبدو أنه استنتج أن المشكلات داخل الجيش عميقة للغاية، مما يستلزم تطهيرا جذريا عبر أجيال كاملة".

واضافت: يعكس هذا التحول في القيادة استراتيجية الرئيس الصيني في إعادة هيكلة الجيش وتقوية سلطته، ويعكس في الوقت نفسه القلق حيال الفساد وعدم الولاء في المؤسسات العسكرية".

