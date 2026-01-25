الصين تتصدر سباق الروبوتات الشبيهة بالبشر.. نمو هائل مدفوع بالذكاء الاصطناعي.. وارتفاع الشحنات إلى نحو 62.5 ألف وحدة في 2026

18 حجم الخط

دخلت صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين مرحلة نمو متسارعة، مدفوعة بتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق التطبيقات الصناعية والتجارية، ما يعزز موقع الصين في صدارة السباق العالمي على هذا المسار التكنولوجي الذي بات يفرض نفسه بقوة على الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة "شينخوا"، تشير بيانات سوقية حديثة إلى تصاعد قوي في وتيرة تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين. فقد توقعت مؤسسة "جي جي آي آي" الاستشارية المتخصصة في الصناعات الناشئة أن يبلغ حجم شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر في السوق الصينية نحو 62.5 ألف وحدة في عام 2026، مقارنة بحوالي 18 ألف وحدة في عام 2025، وبزيادة كبيرة تتجاوز 650% مقارنة بعام 2024.

وفي السياق نفسه، توقع تقرير صادر عن شركة "أومديا" لأبحاث السوق أن تشهد سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر نموا هائلا خلال العقد المقبل، مع إمكانية وصول حجم الشحنات العالمية إلى نحو 2.6 مليون وحدة بحلول عام 2035.

زخم صناعي متصاعد تؤكده أرقام قوية

وأظهر التقرير أن الشركات الصينية تتصدر السوق العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر من حيث حجم الشحنات والحصة السوقية خلال عام 2025.

وتصدرت شركة "أجيبوت"، التي تأسست عام 2023 وتتخذ من شانغهاي مقرا لها، التصنيف العالمي بشحنات بلغت 5168 وحدة خلال عام 2025، ما يمثل نحو 39% من الحصة السوقية العالمية. وجاءت بعدها شركة "يونيتري" بشحنات بلغت 4200 وحدة، ثم شركة "يوبتك" بنحو 1000 وحدة، وفق "شينخوا".

وتركز شركتا "أجيبوت" و"يوبتك" بشكل أساسي على التطبيقات الصناعية والتجارية، في حين تُستخدم روبوتات "يونيتري" على نطاق واسع في مجالات البحث العلمي والتعليم والأسواق الاستهلاكية، بحسب التقرير.

الابتكار التكنولوجي والتطبيق التجاري

يرجع التقرير هذا التقدم المتسارع إلى التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء المتجسد، التي مكّنت الروبوتات من التعلم الذاتي والتكيف مع البيئات المختلفة.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "مورجان ستانلي" أن الصين تتصدر العالم من حيث عدد براءات الاختراع المتعلقة بالروبوتات الشبيهة بالبشر خلال السنوات الخمس الماضية، ما يمنحها أفضلية واضحة من حيث التكلفة في سلاسل التوريد العالمية.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات الصينية تسريع وتيرة الابتكار من خلال طرح منتجات جديدة متنوعة، فإلى جانب الطرازات التقليدية الكبيرة مرتفعة التكلفة، برزت خلال الفترة الأخيرة روبوتات أصغر حجما وأخف وزنا وبأسعار أقل، ما خفض عتبة الدخول إلى السوق وساهم في تسريع وتيرة الانتشار التجاري للروبوتات الشبيهة بالبشر.

إنفاق الصينيين على الروبوتات الشبيهة بالبشر تجاوز 1.4 مليار دولار أمريكي

وتعكس بيانات صادرة عن شركة "آي دي سي" هذا الاتجاه، إذ أظهرت أن إنفاق المستخدمين في الصين على الروبوتات الشبيهة بالبشر تجاوز 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات ببلوغه نحو 77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 94%.

وبالتوازي مع التطور التكنولوجي، عززت الصين الإطار التنظيمي للصناعة. ففي أواخر عام 2025، تم تأسيس اللجنة الفنية لتوحيد المعايير الخاصة بالروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء المتجسد التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، لتتولى مسؤولية صياغة ومراجعة معايير الصناعة في مجالات تشمل الأسس المشتركة، والتكنولوجيا الجوهرية، ومتطلبات السلامة للروبوتات الشبيهة بالبشر، بهدف ترسيخ أساس متين لنمو الصناعة بشكل منظم.

روبوتات مصممة لمساعدة البشر في أداء مهامهم اليومية

يشار إلى أن هناك العديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر، مثل روبوت تسلا المصمم لمساعدة البشر في المهام اليومية، بدءًا من حمل الأشياء، وتركيب المنتجات، وصولًا إلى الأعمال المنزلية، وروبوت "أميكا" الذي يستخدم التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ليتمكن من الاستجابة للمحادثات بدقة شبه بشرية، وروبوت أطلس الذي يمكنه الركض، والقفز، وأداء حركات ذات مهارات عالية في التوازن التعرف على الأصوات وتقديم الدعم العاطفي، والمشاركة في أداء مهام البحث والإنقاذ والبيئات الصناعية الصعبة.

وهناك أيضا روبوت "نادين" الذي يستخدم كمستقبل زوار، ومساعد للمسنين، ويتميز بالذكاء العاطفي الذي يجعل التفاعل أكثر دفئًا وطبيعية، و"سايبر وان" الذي يمكنه التعرف على الأصوات والمشاعر البشرية، وإجراء تفاعلات اجتماعية وصناعية متقدمة بفضل مستشعراته المتطورة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

أداء المهام في بيئات كارثية

وهناك أيضا روبوت "إتش آر بي -5 بي" الياباني المخصص للمهام الصناعية والبناء، بفضل قدرته على التعامل مع الأدوات وتركيب الهياكل في بيئات خطرة، ما يقلل الحاجة لتدخل الإنسان في المخاطر.

ومن بين الرروبوتات الشبيهة بالبشر، هناك الروبوت "روبونوت 2" التابع لوكالة "ناسا" والذي صمم لمساعدة رواد الفضاء في المهام داخل المركبات الفضائية، مع يدين مرنتين وقدرة على العمل في ظروف انعدام الجاذبية، مما يعزز السلامة والكفاءة في الفضاء؛ إضافة إلى روبوت "تي – إتش آر 3" المخصص للتحكم عن بعد والمساعدة في الرعاية الصحية والاستجابة للكوارث، بقدرة عالية على تقليد الحركات البشرية بدقة، ويستخدم خوارزميات ذكاء صناعي متقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.