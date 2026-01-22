الخميس 22 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران

اتصال هاتفيه بين
اتصال هاتفيه بين وزراء خارجية مصر وإيران وفرنسا، فيتو
 تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين من جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، كما التقى مع  رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة.

خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف

أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران

كما شدد وزير الخارجية علي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

الجريدة الرسمية