وزير الخارجية يؤكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران

18 حجم الخط

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين من جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، كما التقى مع رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة.

خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف

أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران

كما شدد وزير الخارجية علي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.