ترامب: الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة قريبا

ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، في خطوة تعكس عودة قنوات التواصل المباشر بين واشنطن وبكين.

زيارة مرتقبة للرئيس الصيني للولايات المتحدة وسط ملفات ساخنة

تأتي الزيارة في ظل تصاعد الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها التجارة والتكنولوجيا والأمن الدولي، إلى جانب ملف تايوان والعلاقات الاقتصادية العالمية.

توقعات بمحادثات استراتيجية بين الرئيس الصيني وترامب

من المتوقع أن تشهد الزيارة مفاوضات رفيعة المستوى، تهدف إلى تهدئة التوتر وتعزيز التعاون، وسط ترقب دولي لأثرها على شكل العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ظلت مستقرة بشكل عام وتحسنت منذ اجتماع بوسان.

وأشار شي جين بينغ إلى أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على زخم العلاقات والتزام الاتجاه الصحيح.

وشدد على أن عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي بعد الحرب، مؤكدا ضرورة توسيع رقعة التعاون وتضييق فجوة الخلافات من أجل تحقيق تقدم أكثر إيجابية.

