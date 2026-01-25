طريقة عمل البسبوسة بالنوتيلا بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل البسبوسة بالنوتيلا، البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، وتتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة.

ومع التطور في عالم الحلويات، ظهرت العديد من الإضافات الحديثة التي منحت البسبوسة طعم مختلف ومميز، ومن أبرزها البسبوسة بالنوتيلا التي تجمع بين الطعم الشرقي الأصيل ونكهة الشوكولاتة الغنية التي يفضلها الجميع.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل البسبوسة بالنوتيلا.

مكونات عمل البسبوسة بالنوتيلا:-

2 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

½ كوب زيت أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

للحشو والتزيين

½ إلى 1 كوب نوتيلا (حسب الرغبة)

مكسرات مطحونة أو بندق مجروش

للشربات

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا أو ماء زهر اختياري

طريقة عمل البسبوسة بالنوتيلا

نحضر أولا الشربات، في قدر على النار، يوضع السكر مع الماء ويقلب حتى يذوب السكر.

يترك الخليط حتى يغلي لمدة 8 إلى 10 دقائق.

يضاف عصير الليمون والفانيليا، ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد تماما.

يجب أن يكون الشربات بارد عند سكبه على البسبوسة الساخنة.

وفي وعاء كبير، يخلط السميد مع السكر والبيكينج بودر ورشة الملح جيدا.

يضاف الزبادي والزيت والفانيليا، وتقلب المكونات حتى نحصل على خليط متجانس بدون إفراط في التقليب.

يدهن قالب مناسب بالقليل من الزيت أو الطحينة.

يفرد نصف خليط البسبوسة في القالب ويساوى جيدا.

توزع النوتيلا فوق الطبقة الأولى مع ترك مسافة صغيرة من الأطراف.

يغطى بطبقة البسبوسة المتبقية وتفرد برفق.

تقطع البسبوسة بالشكل المرغوب قبل دخول الفرن.

يسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

تخبز البسبوسة لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

فور خروجها من الفرن، يسكب عليها الشربات البارد تدريجيا.

تترك البسبوسة لتبرد قليلا حتى تتشرب الشربات.

يمكن تزيين الوجه بخطوط من النوتيلا أو بالمكسرات المجروشة.

تقدم بجانب كوب من الشاي أو القهوة وتقطع حسب الرغبة.

لنجاح البسبوسة بالنوتيلا، لا تكثري من التقليب حتى لا تصبح البسبوسة جافة.

يفضل تسخين النوتيلا قليلا لتسهيل فردها.

يمكن استبدال الزيت بالزبدة لمذاق أغنى.

للحصول على قوام طري، احرصي على توازن كمية الشربات.

