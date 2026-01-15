طريقة عمل كيك السويسرول بالفراولة فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل كيك السويسرول بالفراولة، كيك السويسرول بالفراولة من ألذ وأجمل أنواع الحلويات، يتميز بشكله الملفوف وحشوه الكريمي وطعمه الخفيف.

ويعد من الحلويات التي تصلح للمناسبات والحفلات وكذلك مع الشاي أو القهوة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كيك السويسرول بالفراولة.

مكونات عمل كيك السويسرول بالفراولة:-

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر

نصف كوب دقيق منخول

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح صغيرة

مكونات الحشو بالفراولة

كوب كريمة خفق باردة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

كوب من الفراولة الطازجة المقطعة مكعبات صغيرة

ملعقتان كبيرتان مربى فراولة اختياري لتعزيز الطعم واللون

للتزيين

شرائح فراولة طازجة

سكر بودر

صوص فراولة أو شيكولاتة بيضاء

طريقة عمل كيك السويسرول بالفراولة

ادهني الصينية بقليل من الزبد، وافردي ورق زبدة على القاع.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

هذه الخطوة مهمة جدا لأن الكيك رقيق ويجب أن لا يلتصق عند لفه.

ضعي البيض والسكر والفانيليا في وعاء عميق.

اخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة 7 إلى 10 دقائق، حتى يصبح الخليط هش وكثيف ولونه فاتح.

هذه المرحلة سر نجاح السويسرول لأنها تمنحه القوام الإسفنجي الخفيف.

انخلي الدقيق والبيكنج بودر والملح.

أضيفيهم تدريجيا إلى خليط البيض.

اخلطي برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا.

اقلبي من أسفل إلى أعلى حتى لا يخرج الهواء.

اسكبي الخليط في الصينية وافرديه برفق

أدخلي الصينية الفرن لمدة 10 إلى 12 دقيقة فقط.

الكيك يجب أن يظل فاتح اللون ورقيق.

إذا تحمر كثيرا سيصبح جاف ويتكسر أثناء اللف.

اقلبي الكيك مباشرة على قطعة قماش نظيفة أو ورق زبدة.

انزعي ورق الزبدة من الخلف.

لفي الكيك على شكل رول وهو ساخن

اتركيه ملفوف ليبرد تماما، هذه الخطوة تساعده على أخذ شكل الرول بدون تشقق.

اخفقي كريمة الخفق مع السكر البودر حتى تتماسك.

أضيفي الفراولة المقطعة ومربى الفراولة وامزجي برفق.

احرصي ألا تفرطي في الخفق حتى لا تتحول لزبدة.

افتحي الكيك الملفوف بعد أن يبرد تماما.

افردي خليط الكريمة والفراولة على السطح.

اتركي مسافة صغيرة من الأطراف حتى لا يخرج الحش.

لفي الكيك مرة أخرى على هيئة رول بإحكام.

غلفيه بورق بلاستيك وضعيه في الثلاجة ساعة على الأقل.

قطعي أطراف الرول لتسوية الشكل

رشي سكر بودر على الوجه.

زيني بشرائح فراولة أو صوص فراولة.

قدميه بارد ليستقر الحشو داخله.

لنجاح كيك السويسرول بالفراولة، لا تبالغي في خبز الكيك.

اللف يجب أن يكون وهو ساخن.

الدقيق يجب أن يكون منخول.

الكريمة باردة جدا قبل الخفق.

لا تكثري من الحشو حتى لا يخرج عند التقطيع.

