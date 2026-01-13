طريقة عمل مويست كيك فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل مويست كيك، المويست كيك هي كيكة تتميز بقوامها الرطب والناعم من الداخل، وطعمها الغني، وتذوب في الفم دون أن تكون جافة أو مفتتة.

وطريقة عمل مويست كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهى من أكثر أنواع الكيك شعبية لتقديمها في أعياد الميلاد والمناسبات، ويمكن تغليفها بالكريمة أو الشوكولاتة أو تقديمها بسيطة مع رشة سكر بودر.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل مويست كيك.

مكونات عمل مويست كيك:-

2 كوب دقيق منخول

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام اختياري للشيكولاتة

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر أبيض أو بني أو مزيج بينهم

كوب حليب

نصف كوب زيت نباتى

نصف كوب زبادي أو لبن رايب سر الرطوب

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقتان كبيرتان من الماء الساخن أو القهوة السادة

لصوص الشيكولاتة

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة كاكاو

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة نشا

طريقة عمل مويست كيك:-

سخنى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ادهنى القالب بالزبدة ورشى دقيق أو ضع ورق زبدة لضمان سهولة إخراج الكيكة.

في وعاء عميق انخلى الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر والبيكينج صودا والملح.

التقليب الجيد يمنع تكتلات ويمنح الكيكة قوام هش.

اخفقى البيض مع السكر والفانيليا من 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح الخليط هاش ولونه فاتح.

استخدام المضرب الكهربائي يعطي نتيجة أفضل.

اضيفى الزيت والزبادي والحليب إلى خليط البيض والسكر.

اخلطى جيدا حتى يتجانس الخليط.

اضيفى المكونات الجافة إلى السائلة على دفعات.

استخدمى ملعقة خشبية أو سباتولا وامزجى من أسفل لأعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط.

أضيفي الخل والقهوة أو الماء الساخن، وامزجى بخفة.

اسكبى الخليط في القالب وافردى السطح بلطف.

أدخلى القالب الفرن لمدة 30 الى 40 دقيقة حسب حجم القالب.

لا تفتحيه قبل مرور 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

اختبرى النضج بعود خشبي، إذا خرج نظيف فهي جاهزة.

بعد خروج الكيكة من الفرن يمكنك رشها بشربات بسيط من الماء والسكر، أو دهنها بالحليب المحلى، أو صوص شيكولاتة ساخن، كل ذلك يزيد من الرطوبة والطراوة ويمنحها طعم غني.

لعمل صوص الشيكولاتة اخلطى جميع المكونات على النار مع التقليب المستمر.

اتركيه يثخن قليلا ثم اسكبيه على الكيكة وهي دافئة.

لنجاح المويست كيك، يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تفرطى في الخفق بعد إضافة الدقيق.

الالتزام بكمية البيكينج بودر.

استخدام زبادي أو لبن رايب أساسي للرطوبة.

ترك الكيكة تبرد تماما قبل التقطيع.

