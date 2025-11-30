الأحد 30 نوفمبر 2025
طريقة عمل كيكة الأناناس فى خطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الأناناس، كيكة الأناناس واحدة من أكثر أنواع الكيك تميزا بفضل نكهتها المنعشة وقوامها الطري ورائحتها الشهية.

وطريقة عمل كيكة الأناناس، سهلة وبسيطة التحضير، ويمكن تقديمها في المناسبات، أو بجانب الشاي والقهوة، أو كتحلية خفيفة بعد الطعام.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة الأناناس.

مكونات عمل كيكة الأناناس:-

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

¾ كوب زيت

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب عصير أناناس طازج أو من المعلبات

ملعقة كبيرة بيكينج بودر 

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

كوب قطع أناناس صغيرة طازجة أو معلبة

طريقة عمل كيكة الأناناس:-

  • سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
  • ادهني قالب الكيك بالزيت ورشة دقيق.
  • في وعاء متوسط امزجي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح وقلّبيهم جيدا.
  • في وعاء آخر، اخفقي البيض والفانيليا جيدا حتى يصبح المزيج فاتح وهش.
  • أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار بالخفق.
  • اسكبي الزيت تدريجيا ثم أضيفي عصير الأناناس مع الخفق الخفيف.
  • أضيفي خليط الدقيق تدريجيا وقلبي بهدوء حتى تتجانس المكونات.
  • أضيفي قطع الأناناس الصغيرة وقلبيها بلطف داخل الخليط.
  • صبي الخليط في القالب وأدخليه الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة أو حتى تنضج تماما اختبريها بخلة خشب.
  • اتركيها تبرد ثم زينيها برشة سكر بودرة أو قطع أناناس إضافية حسب رغبتك.
  • لضمان نجاح كيكة الأناناس، يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
  • لا تكثري من خلط الخليط بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.
  • يمكن استبدال الزيت بالزبدة لإضافة نكهة أغنى.
  • يفضل استخدام أناناس معلب لأنه أكثر رطوبة ونعومة.
  • إذا أردت كيكة أكثر رطوبة، أضيفي ربع كوب من لبن الزبادي للخليط.
طريقة عمل كيكة الفراولة لذيذة وتسعد صغارك

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة

